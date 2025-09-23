Dustin Group AB Aktie
WKN DE: A14NPY / ISIN: SE0006625471
|
23.09.2025 06:21:35
Erste Schätzungen: Dustin Group AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dustin Group AB stellt voraussichtlich am 08.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,005 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dustin Group AB in dem im August abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,90 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,99 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,033 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,080 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 20,30 Milliarden SEK, gegenüber 21,48 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dustin Group ABmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Dustin Group AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.07.25
|Ausblick: Dustin Group AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
18.06.25
|Erste Schätzungen: Dustin Group AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Dustin Group ABmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Dustin Group AB
|0,14
|-5,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt tiefer -- US-Handel endet mit Gewinnen -- DAX schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Auch der deutsche Leitindex gab nach. An den US-Börsen ging es in der neuen Woche aufwärts. Die Börsen in Asien präsentierten sich am Montag uneinheitlich.