Erste Schätzungen: Dustin Group AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dustin Group AB stellt voraussichtlich am 08.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,005 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dustin Group AB in dem im August abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,90 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,99 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,033 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,080 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 20,30 Milliarden SEK, gegenüber 21,48 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at