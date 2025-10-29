Erste Schätzungen: Edgewell Personal Care gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Edgewell Personal Care wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,806 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Edgewell Personal Care im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 532,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 517,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,94 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,65 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,97 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 2,22 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

