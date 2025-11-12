Edgewell Personal Care Aktie
Ausblick: Edgewell Personal Care stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Edgewell Personal Care wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,808 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Edgewell Personal Care 0,170 USD je Aktie eingenommen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 532,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 517,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,66 USD im Vergleich zu 1,97 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 2,22 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,25 Milliarden USD.
