Erste Schätzungen: Encore Capital Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Encore Capital Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.11.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,48 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 360,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 30,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Encore Capital Group einen Umsatz von 275,9 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,59 USD, gegenüber -8,720 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,22 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at