Erste Schätzungen: Envipco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Envipco präsentiert voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,014 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Envipco einen Verlust von -0,010 EUR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 31,2 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 13,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,5 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,035 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,050 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 124,5 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 114,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at