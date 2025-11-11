Ausblick: Envipco präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Envipco lässt sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Envipco die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,008 EUR. Dies würde einen Gewinn von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Envipco -0,010 EUR je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Envipco im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 28,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,57 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,050 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 118,2 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 114,0 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at