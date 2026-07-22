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WKN DE: A1JS9Q / ISIN: US29414B1044

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: EPAM Systems legt Quartalsergebnis vor

EPAM Systems wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass EPAM Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,56 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll EPAM Systems in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden USD im Vergleich zu 1,35 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 13,04 USD, gegenüber 6,72 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 5,72 Milliarden USD im Vergleich zu 5,46 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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