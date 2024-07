Erste Schätzungen: Esperion Therapeutics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Esperion Therapeutics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,156 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,460 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 96,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 50,6 Millionen USD gegenüber 25,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,010 USD je Aktie, gegenüber -2,030 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 329,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 116,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

