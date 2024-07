Erste Schätzungen: Eurobank Ergasias Services and stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eurobank Ergasias Services and wird voraussichtlich am 31.07.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,044 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Eurobank Ergasias Services and noch 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 746,4 Millionen USD – ein Minus von 49,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eurobank Ergasias Services and 1,49 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 3,31 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at