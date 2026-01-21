Evolution Gaming Group AB Registered Shs Aktie

Evolution Gaming Group AB Registered Shs

WKN DE: A2PK19 / ISIN: SE0012673267

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Evolution Gaming Group Registered legt Quartalsergebnis vor

Evolution Gaming Group Registered wird voraussichtlich am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,29 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,04 SEK erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 520,4 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 6,14 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,03 EUR, gegenüber 67,93 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 2,08 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 23,59 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

