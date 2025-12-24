Fast Retailing Aktie

Fast Retailing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XE9X / ISIN: US31188H2004

24.12.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Fast Retailing informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fast Retailing lässt sich voraussichtlich am 08.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fast Retailing die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,207 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,220 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 49,47 Milliarden HKD – das würde einem Zuwachs von 5,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 46,77 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,725 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,740 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 187,26 Milliarden HKD, gegenüber 178,16 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

