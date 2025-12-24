Erste Schätzungen: Fast Retailing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fast Retailing öffnet voraussichtlich am 08.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass Fast Retailing für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 415,70 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 430,19 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 10,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 986,96 Milliarden JPY gegenüber 895,19 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1448,41 JPY, gegenüber 1411,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 3.724,46 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 3.400,54 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at