Erste Schätzungen: Full House Resorts präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Full House Resorts präsentiert in der voraussichtlich am 08.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,165 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Full House Resorts in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 78,6 Millionen USD im Vergleich zu 50,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,125 USD je Aktie, gegenüber -0,720 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 332,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 241,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at