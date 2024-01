Erste Schätzungen: Genmab A-S (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Genmab A-S (spons ADRs) wird voraussichtlich am 14.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,330 USD je Aktie gegenüber 0,125 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 744,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 673,2 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,11 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,19 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 27 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,38 Milliarden USD, gegenüber 2,08 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at