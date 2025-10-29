Erste Schätzungen: GMO Payment Gateway stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GMO Payment Gateway äußert sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 62,14 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 58,75 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GMO Payment Gateway in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 21,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 19,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 263,11 JPY, gegenüber 246,62 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 83,18 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 73,79 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at