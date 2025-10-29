Erste Schätzungen: GrabAGun Digital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GrabAGun Digital wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass GrabAGun Digital im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 USD je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 22,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,270 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 94,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at