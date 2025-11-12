GrabAGun Digital Holdings Incorporation Registered Shs Aktie
Ausblick: GrabAGun Digital gewährt Anlegern Blick in die Bücher
GrabAGun Digital lädt am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 22,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD, gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 94,5 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
