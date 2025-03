Erste Schätzungen: Halyk Savings Bank of Kazakhstan gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Halyk Savings Bank of Kazakhstan lässt sich voraussichtlich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Halyk Savings Bank of Kazakhstan die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 669,08 KZT je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden.

Halyk Savings Bank of Kazakhstan soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 325,24 Milliarden KZT abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23205,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3054,53 KZT je Aktie, gegenüber 5,58 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 1.404,90 Milliarden KZT. Im Fiskaljahr zuvor waren 5,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at