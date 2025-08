Erste Schätzungen: Halyk Savings Bank of Kazakhstan mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Halyk Savings Bank of Kazakhstan öffnet voraussichtlich am 19.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 904,80 KZT. Im Vorjahresquartal waren 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 400,49 Milliarden KZT betragen, verglichen mit 1,54 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3804,54 KZT je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,20 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.804,34 Milliarden KZT, gegenüber 6,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at