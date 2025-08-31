High Tide Aktie

High Tide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMT9 / ISIN: CA42981E4013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
31.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: High Tide verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

High Tide wird voraussichtlich am 15.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,003 CAD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 146,6 Millionen CAD gegenüber 131,7 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,055 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 582,4 Millionen CAD, gegenüber 522,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu High Tide Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu High Tide Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

High Tide Inc Registered Shs 3,03 1,85% High Tide Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
06:18 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:42 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.25 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefer ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die US-Börsen präsentierten sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen