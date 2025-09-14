Ausblick: High Tide stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

High Tide wird am 15.09.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,007 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei High Tide noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll High Tide in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 147,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 131,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,058 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,050 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 586,7 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 522,3 Millionen CAD im Vorjahr.

