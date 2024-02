Erste Schätzungen: indie Semiconductor A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

indie Semiconductor A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass indie Semiconductor A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 72,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 119,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte indie Semiconductor A einen Umsatz von 33,0 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,291 USD je Aktie, gegenüber -0,435 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 225,7 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 110,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at