Erste Schätzungen: Industrial Commercial Bank of China gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Industrial Commercial Bank of China wird voraussichtlich am 30.04.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,280 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Industrial Commercial Bank of China einen Gewinn von 0,250 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 6,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 203,62 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 218,46 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,00 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,08 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 810,55 Milliarden CNY, gegenüber 1.736,68 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

