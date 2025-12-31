Insteel Industries Aktie
WKN: 879065 / ISIN: US45774W1080
|
31.12.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Insteel Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Insteel Industries gibt voraussichtlich am 15.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen, dass Insteel Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,380 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 24,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 162,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 129,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,66 USD, gegenüber 2,10 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 730,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 647,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Insteel Industries IncShsmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Insteel Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.10.25
|Ausblick: Insteel Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.10.25
|Erste Schätzungen: Insteel Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Ausblick: Insteel Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.07.25
|Erste Schätzungen: Insteel Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)