Insteel Industries Aktie

Insteel Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879065 / ISIN: US45774W1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.12.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Insteel Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Insteel Industries gibt voraussichtlich am 15.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen, dass Insteel Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,380 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 24,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 162,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 129,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,66 USD, gegenüber 2,10 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 730,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 647,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Insteel Industries IncShsmehr Nachrichten