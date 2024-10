Erste Schätzungen: Intrum Justitia A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Intrum Justitia A lässt sich voraussichtlich am 23.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Intrum Justitia A die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,041 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -2,460 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 10,38 Prozent auf 4,42 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,94 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,78 SEK im Vergleich zu -1,560 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 18,55 Milliarden SEK, gegenüber 19,88 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at