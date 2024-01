Erste Schätzungen: IT gewährt Anlegern Blick in die Bücher

IT äußert sich voraussichtlich am 02.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 48,53 JPY je Aktie gegenüber 54,74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll IT im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 131,30 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,98 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 178,27 JPY, gegenüber 227,11 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 537,56 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 508,40 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at