Erste Schätzungen: James Hardie Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

James Hardie Industries lädt voraussichtlich am 18.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,250 USD je Aktie gegenüber 0,280 AUD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 13 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,27 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,43 Milliarden AUD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,931 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,50 AUD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,74 Milliarden USD, gegenüber 5,95 Milliarden AUD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at