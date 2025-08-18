James Hardie Industries Aktie

WKN: 806951 / ISIN: AU000000JHX1

<
18.08.2025

Ausblick: James Hardie Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

James Hardie Industries wird am 19.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,348 USD je Aktie gegenüber 0,550 AUD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 957,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,51 Milliarden AUD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,33 USD, gegenüber 1,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 4,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,95 Milliarden AUD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

