Erste Schätzungen: Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder wird voraussichtlich am 26.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,585 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder 0,510 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,28 Prozent auf 2,65 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,45 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,07 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,87 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,45 Milliarden CNY, gegenüber 9,30 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at