Ausblick: Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,473 CNY gegenüber 0,380 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,34 Prozent auf 2,45 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder noch 2,10 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Prognosen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,12 CNY, gegenüber 1,87 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 10,58 Milliarden CNY im Vergleich zu 9,33 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at