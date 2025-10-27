Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder Aktie

Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JYND / ISIN: CNE1000019R4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,473 CNY gegenüber 0,380 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,34 Prozent auf 2,45 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder noch 2,10 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Prognosen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,12 CNY, gegenüber 1,87 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 10,58 Milliarden CNY im Vergleich zu 9,33 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder Co Ltd (A)mehr Nachrichten

Analysen zu Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder Co Ltd (A)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder Co Ltd (A) 93,45 -0,54% Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder Co Ltd (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen