Ausblick: Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder wird am 26.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,585 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,71 Prozent erhöht. Damals waren 0,510 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,65 Milliarden CNY gegenüber 2,45 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,06 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,87 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 10,50 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 9,30 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at