Erste Schätzungen: Keboda Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Keboda Technology A lässt sich voraussichtlich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Keboda Technology A die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,475 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,440 CNY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 24,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 1,52 Milliarden CNY gegenüber 1,23 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,99 CNY, gegenüber 1,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 6,06 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,60 Milliarden CNY generiert wurden.

