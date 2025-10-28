Knaus Tabbert Aktie

28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Knaus Tabbert legt Quartalsergebnis vor

Knaus Tabbert wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,410 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,730 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 11,22 Prozent auf 220,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Knaus Tabbert noch 197,8 Millionen EUR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,673 EUR je Aktie, gegenüber -4,630 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,01 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 1,08 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

