Erste Schätzungen: KOBE BUSSAN präsentiert Quartalsergebnisse

KOBE BUSSAN wird voraussichtlich am 11.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 32,21 JPY je Aktie gegenüber 11,31 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 138,92 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 129,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 120,35 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 97,09 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 549,12 Milliarden JPY, gegenüber 507,88 Milliarden JPY im Vorjahr.

