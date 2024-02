Erste Schätzungen: Laureate Education A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Laureate Education A präsentiert in der voraussichtlich am 22.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,350 USD. Dies würde einem Zuwachs von 55,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Laureate Education A 0,225 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 11,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 346,3 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 387,8 Millionen USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,903 USD, gegenüber 0,364 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,24 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at