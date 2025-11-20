Laurentian Bank of Canada Aktie
WKN: 910216 / ISIN: CA51925D1069
|
20.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Laurentian Bank of Canada präsentiert Quartalsergebnisse
Laurentian Bank of Canada wird voraussichtlich am 05.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,782 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Laurentian Bank of Canada 0,880 CAD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 249,3 Millionen CAD aus – eine Minderung von 59,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Laurentian Bank of Canada einen Umsatz von 610,0 Millionen CAD eingefahren.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,06 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,410 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 987,6 Millionen CAD, gegenüber 2,58 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Laurentian Bank of Canadamehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Laurentian Bank of Canada präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.08.25
|Ausblick: Laurentian Bank of Canada öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.08.25
|Erste Schätzungen: Laurentian Bank of Canada stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.05.25
|Ausblick: Laurentian Bank of Canada legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Laurentian Bank of Canadamehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Laurentian Bank of Canada
|20,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX fester -- DAX klar im Plus -- Wall Street vor höherem Start -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. An der Wall Street wird vor Handelsbeginn mit Zuschlägen gerechnet. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.