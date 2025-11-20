Laurentian Bank of Canada Aktie

Laurentian Bank of Canada für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910216 / ISIN: CA51925D1069

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Laurentian Bank of Canada präsentiert Quartalsergebnisse

Laurentian Bank of Canada wird voraussichtlich am 05.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,782 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Laurentian Bank of Canada 0,880 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 249,3 Millionen CAD aus – eine Minderung von 59,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Laurentian Bank of Canada einen Umsatz von 610,0 Millionen CAD eingefahren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,06 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,410 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 987,6 Millionen CAD, gegenüber 2,58 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Laurentian Bank of Canadamehr Nachrichten

Analysen zu Laurentian Bank of Canadamehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Laurentian Bank of Canada 20,00 0,00% Laurentian Bank of Canada

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:28 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
14:22 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fester -- DAX klar im Plus -- Wall Street vor höherem Start -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. An der Wall Street wird vor Handelsbeginn mit Zuschlägen gerechnet. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen