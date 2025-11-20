Erste Schätzungen: Laurentian Bank of Canada präsentiert Quartalsergebnisse

Laurentian Bank of Canada wird voraussichtlich am 05.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,782 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Laurentian Bank of Canada 0,880 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 249,3 Millionen CAD aus – eine Minderung von 59,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Laurentian Bank of Canada einen Umsatz von 610,0 Millionen CAD eingefahren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,06 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,410 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 987,6 Millionen CAD, gegenüber 2,58 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at