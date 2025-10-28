Leroy Seafood Group ASA Aktie

WKN: 570796 / ISIN: NO0003096208

<
28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Leroy Seafood Group ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Leroy Seafood Group ASA wird voraussichtlich am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,033 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Leroy Seafood Group ASA einen Verlust von -0,090 NOK je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 6,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,42 Milliarden NOK gegenüber 7,89 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,95 NOK, gegenüber 4,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 33,39 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,12 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

