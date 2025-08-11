Malayan Banking Bhd Aktie

Malayan Banking Bhd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862183 / ISIN: MYL1155OO000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Malayan Banking Bhd (Maybank) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Malayan Banking Bhd (Maybank) veröffentlicht voraussichtlich am 26.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,205 MYR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 MYR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Malayan Banking Bhd (Maybank) nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 7,50 Milliarden MYR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 46,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,06 Milliarden MYR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,863 MYR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,840 MYR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,50 Milliarden MYR in den Büchern stehen werden, gegenüber 51,40 Milliarden MYR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Malayan Banking Bhd. (Maybank)mehr Nachrichten

Analysen zu Malayan Banking Bhd. (Maybank)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Malayan Banking Bhd. (Maybank) 2,27 -6,46% Malayan Banking Bhd. (Maybank)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht deutlich höher ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- US-Börsen letztlich fester - NASDAQ mit Rekord -- Asiens Börsen enden uneins - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Freitag deutlich fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen nahezu unverändert. Die US-Börsen zogen zum Wochenausklang teils kräftig an. An den Börsen in Asien waren überwiegend schwache Abgaben zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen