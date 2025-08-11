Malayan Banking Bhd Aktie
Erste Schätzungen: Malayan Banking Bhd (Maybank) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Malayan Banking Bhd (Maybank) veröffentlicht voraussichtlich am 26.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,205 MYR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 MYR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Malayan Banking Bhd (Maybank) nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 7,50 Milliarden MYR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 46,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,06 Milliarden MYR umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,863 MYR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,840 MYR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,50 Milliarden MYR in den Büchern stehen werden, gegenüber 51,40 Milliarden MYR im Vorjahr.
