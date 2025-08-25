Ausblick: Malayan Banking Bhd (Maybank) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Malayan Banking Bhd (Maybank) wird am 26.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,205 MYR. Im Vorjahresquartal waren 0,210 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 7,50 Milliarden MYR – das würde einem Abschlag von 46,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,06 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,863 MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,840 MYR einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 30,49 Milliarden MYR aus, nachdem im Vorjahr 51,40 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at