MANI Aktie
WKN: 693539 / ISIN: JP3869920003
|
23.09.2025 06:21:35
Erste Schätzungen: MANI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MANI wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 08.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.08.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 14,44 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MANI 12,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,28 Milliarden JPY – ein Plus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MANI 6,90 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 55,96 JPY, gegenüber 63,82 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 29,56 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 28,51 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MANI INCShsmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: MANI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.07.25
|Ausblick: MANI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.06.25
|Erste Schätzungen: MANI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu MANI INCShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|MANI INCShs
|1 305,00
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt tiefer -- US-Handel endet mit Gewinnen -- DAX schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Auch der deutsche Leitindex gab nach. An den US-Börsen ging es in der neuen Woche aufwärts. Die Börsen in Asien präsentierten sich am Montag uneinheitlich.