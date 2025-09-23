MANI Aktie

MANI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 693539 / ISIN: JP3869920003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.09.2025 06:21:35

Erste Schätzungen: MANI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MANI wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 08.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.08.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 14,44 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MANI 12,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,28 Milliarden JPY – ein Plus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MANI 6,90 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 55,96 JPY, gegenüber 63,82 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 29,56 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 28,51 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MANI INCShsmehr Nachrichten

Analysen zu MANI INCShsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MANI INCShs 1 305,00 0,04% MANI INCShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
20.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.09.25 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.25 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt tiefer -- US-Handel endet mit Gewinnen -- DAX schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Auch der deutsche Leitindex gab nach. An den US-Börsen ging es in der neuen Woche aufwärts. Die Börsen in Asien präsentierten sich am Montag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen