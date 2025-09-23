Erste Schätzungen: MANI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MANI wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 08.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.08.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 14,44 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MANI 12,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,28 Milliarden JPY – ein Plus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MANI 6,90 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 55,96 JPY, gegenüber 63,82 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 29,56 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 28,51 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at