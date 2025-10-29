MarineMax Aktie
WKN: 914727 / ISIN: US5679081084
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: MarineMax gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MarineMax äußert sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass MarineMax im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,127 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 532,8 Millionen USD – ein Minus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MarineMax 563,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,785 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,29 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,43 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
