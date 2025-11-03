Erste Schätzungen: Medtronic mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Medtronic wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 18.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 26 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Medtronic noch ein Gewinn pro Aktie von 0,990 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 25 Analysten einen Zuwachs von 5,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,87 Milliarden USD gegenüber 8,40 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 30 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,63 USD je Aktie, gegenüber 3,61 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 29 Analysten durchschnittlich bei 35,85 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 33,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at