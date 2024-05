Erste Schätzungen: Mold-tek Packaging präsentiert Quartalsergebnisse

Mold-tek Packaging präsentiert in der voraussichtlich am 30.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 4,80 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,86 Milliarden INR gegenüber 1,85 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,15 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 24,40 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 7,10 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 7,30 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at