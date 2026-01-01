Erste Schätzungen: Morgan Stanley legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Morgan Stanley wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 15.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,40 USD aus. Im letzten Jahr hatte Morgan Stanley einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie eingefahren.

Morgan Stanley soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,67 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 24,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 26 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,87 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,95 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 70,11 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 107,40 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at