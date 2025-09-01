NanoXplore Aktie
Erste Schätzungen: NanoXplore präsentiert Quartalsergebnisse
NanoXplore stellt voraussichtlich am 16.09.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,008 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
NanoXplore soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,9 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 11,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,048 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 131,2 Millionen CAD, gegenüber 130,0 Millionen CAD im vorherigen Zeitraum, aus.
