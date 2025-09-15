NanoXplore Aktie
WKN DE: A2H5GV / ISIN: CA63010G1000
|
15.09.2025 07:01:06
Ausblick: NanoXplore informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NanoXplore wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,009 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 12,01 Prozent auf 33,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,050 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,070 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 130,8 Millionen CAD, gegenüber 130,0 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
