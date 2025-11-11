Ausblick: NanoXplore zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NanoXplore öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,032 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 29,73 Prozent auf 23,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte NanoXplore noch 33,7 Millionen CAD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,068 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,060 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 124,1 Millionen CAD, gegenüber 128,9 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at