Erste Schätzungen: nCino legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

nCino äußert sich voraussichtlich am 03.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,207 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll nCino im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 147,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,16 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,788 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,330 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 587,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 540,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at