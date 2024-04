Erste Schätzungen: New Mountain Finance präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

New Mountain Finance stellt voraussichtlich am 01.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,376 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 90,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD, gegenüber 1,34 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 359,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 342,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at