WKN DE: A1W3QF / ISIN: JP3758210003

21.12.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: NEXTAGE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NEXTAGE wird voraussichtlich am 05.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 52,17 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 13,15 JPY je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 166,56 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 151,37 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 151,92 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 99,90 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 637,86 Milliarden JPY, gegenüber 552,78 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

